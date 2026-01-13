- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
5 (83.33%)
損失トレード:
1 (16.67%)
ベストトレード:
11.86 USD
最悪のトレード:
-13.18 USD
総利益:
50.24 USD (2 532 pips)
総損失:
-13.18 USD (653 pips)
最大連続の勝ち:
5 (50.24 USD)
最大連続利益:
50.24 USD (5)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
43.01%
最大入金額:
15.29%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
2.81
長いトレード:
6 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.81
期待されたペイオフ:
6.18 USD
平均利益:
10.05 USD
平均損失:
-13.18 USD
最大連続の負け:
1 (-13.18 USD)
最大連続損失:
-13.18 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.18 USD
最大の:
13.18 USD (0.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.13% (13.18 USD)
エクイティによる:
0.12% (12.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.e
|37
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.e
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.86 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.24 USD
最大連続損失: -13.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Vebson-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
31 USD/月
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
6
83%
43%
3.81
6.18
USD
USD
0%
1:30