- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
50 (56.17%)
Negociações com perda:
39 (43.82%)
Melhor negociação:
26.62 USD
Pior negociação:
-21.98 USD
Lucro bruto:
564.04 USD (28 379 pips)
Perda bruta:
-606.36 USD (30 104 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (315.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
315.78 USD (23)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
46.15%
Depósito máximo carregado:
54.76%
Último negócio:
42 minutos atrás
Negociações por semana:
89
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
26 (29.21%)
Negociações curtas:
63 (70.79%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.48 USD
Lucro médio:
11.28 USD
Perda média:
-15.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-314.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-314.64 USD (18)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
510.16 USD
Máximo:
583.80 USD (5.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.80% (583.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.55% (151.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.e
|-42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.e
|-1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.62 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +315.78 USD
Máxima perda consecutiva: -314.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Vebson-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
31 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
89
56%
46%
0.93
-0.48
USD
USD
6%
1:30