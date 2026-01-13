- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
89
盈利交易:
50 (56.17%)
亏损交易:
39 (43.82%)
最好交易:
26.62 USD
最差交易:
-21.98 USD
毛利:
564.04 USD (28 379 pips)
毛利亏损:
-606.36 USD (30 104 pips)
最大连续赢利:
23 (315.78 USD)
最大连续盈利:
315.78 USD (23)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
46.15%
最大入金加载:
54.76%
最近交易:
47 几分钟前
每周交易:
89
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
-0.07
长期交易:
26 (29.21%)
短期交易:
63 (70.79%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.48 USD
平均利润:
11.28 USD
平均损失:
-15.55 USD
最大连续失误:
18 (-314.64 USD)
最大连续亏损:
-314.64 USD (18)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
510.16 USD
最大值:
583.80 USD (5.80%)
相对跌幅:
结余:
5.80% (583.80 USD)
净值:
1.55% (151.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.e
|-42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.e
|-1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.62 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +315.78 USD
最大连续亏损: -314.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Vebson-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月31 USD
-0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
89
56%
46%
0.93
-0.48
USD
USD
6%
1:30