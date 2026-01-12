СигналыРазделы
piyush kumar

LongTerm ProTrader

piyush kumar
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 164%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
18 (72.00%)
Убыточных трейдов:
7 (28.00%)
Лучший трейд:
281.72 USD
Худший трейд:
-27.23 USD
Общая прибыль:
1 325.77 USD (97 249 pips)
Общий убыток:
-67.20 USD (6 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (372.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
479.94 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.89%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
33 дня
Фактор восстановления:
46.15
Длинных трейдов:
21 (84.00%)
Коротких трейдов:
4 (16.00%)
Профит фактор:
19.73
Мат. ожидание:
50.34 USD
Средняя прибыль:
73.65 USD
Средний убыток:
-9.60 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.23 USD (1)
Прирост в месяц:
53.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.46 USD
Максимальная:
27.27 USD (2.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.05% (27.37 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 4
XAUUSD 4
XPDUSD 3
EURUSD 3
USDCHF 3
USDSGD 3
XAGUSD 2
GBPCAD 1
CADJPY 1
EURNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD -16
XAUUSD 468
XPDUSD 400
EURUSD 145
USDCHF 2
USDSGD 69
XAGUSD 208
GBPCAD -9
CADJPY -7
EURNZD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD -1.5K
XAUUSD 53K
XPDUSD 18K
EURUSD 2.1K
USDCHF -979
USDSGD 981
XAGUSD 21K
GBPCAD -1.2K
CADJPY -965
EURNZD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +281.72 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +372.93 USD
Макс. убыток в серии: -15.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 112
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5132
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
itexsys-Platform
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
TickmillUK-Live
1.18 × 49
PacificUnionLLC-Live
1.24 × 17
Exness-MT5Real8
1.27 × 494
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.69 × 603
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 223
It runs on an adaptive grid model with long term scalping, aiming for value stability and controlled exposure rather than fixed monthly targets.

Performance and drawdown vary naturally with market conditions, but the system’s logic, timing, and discipline remain consistent.

💷 Main focus: Weekly chart is preferred.
🥇 Secondary pair: Gold (XAUUSD) for tactical scalps
💰 Adaptive growth: flexible with market volatility
🧠 Manual 100% manual execution
📉 Drawdown: actively managed through dynamic exposure
📈 Profit factor: around 3 (historically)
 Win rate: ~80% average
⚙️ Deposit load: low to moderate, dynamic by design
📊 Core principle: consistency through volatility capture

👉 Occasional manual supervision: I may step in manually when market conditions shift sharply — such as major news, thin liquidity, or unusual price behavior — to optimize exits or adjust exposure.

Perfect for traders who prefer disciplined volatility trading with adaptive logic and pragmatic risk control.

📍 Broker: ICMarket
💡 Leverage: 1:500
💸 Subscription: $35/month

!!!This is trading not guaranteed income. Past profits do not guarantee future results. Always trade with money you can afford to lose, and withdraw your gains regularly.!!


Нет отзывов
2026.01.12 17:03
Share of trading days is too low
2026.01.12 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 16:03
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 16:03
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.12 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.