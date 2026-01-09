- Прирост
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
22 (75.86%)
Убыточных трейдов:
7 (24.14%)
Лучший трейд:
0.12 USD
Худший трейд:
-0.14 USD
Общая прибыль:
0.90 USD (9 009 pips)
Общий убыток:
-0.43 USD (4 299 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (0.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.59 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
66.90%
Макс. загрузка депозита:
0.86%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
16 (55.17%)
Коротких трейдов:
13 (44.83%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.04 USD
Средний убыток:
-0.06 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.16 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.21 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100.cash
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100.cash
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100.cash
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
