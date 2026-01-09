СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / The Trader close SMA 14
EIKE SWATOSCH

The Trader close SMA 14

EIKE SWATOSCH
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 0%
FTMO-Server3
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
22 (75.86%)
Убыточных трейдов:
7 (24.14%)
Лучший трейд:
0.12 USD
Худший трейд:
-0.14 USD
Общая прибыль:
0.90 USD (9 009 pips)
Общий убыток:
-0.43 USD (4 299 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (0.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.59 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
66.90%
Макс. загрузка депозита:
0.86%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
16 (55.17%)
Коротких трейдов:
13 (44.83%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.04 USD
Средний убыток:
-0.06 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.16 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.21 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100.cash 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100.cash 0
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100.cash 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.12 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.59 USD
Макс. убыток в серии: -0.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.09 21:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 20:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Trader close SMA 14
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
29
75%
67%
2.09
0.02
USD
0%
1:30
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.