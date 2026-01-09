- 成長
トレード:
29
利益トレード:
22 (75.86%)
損失トレード:
7 (24.14%)
ベストトレード:
0.12 USD
最悪のトレード:
-0.14 USD
総利益:
0.90 USD (9 009 pips)
総損失:
-0.43 USD (4 299 pips)
最大連続の勝ち:
12 (0.59 USD)
最大連続利益:
0.59 USD (12)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
69.09%
最大入金額:
0.86%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
2.24
長いトレード:
16 (55.17%)
短いトレード:
13 (44.83%)
プロフィットファクター:
2.09
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
0.04 USD
平均損失:
-0.06 USD
最大連続の負け:
2 (-0.16 USD)
最大連続損失:
-0.16 USD (2)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.21 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100.cash
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100.cash
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100.cash
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
