- 자본
- 축소
트레이드:
29
이익 거래:
22 (75.86%)
손실 거래:
7 (24.14%)
최고의 거래:
0.12 USD
최악의 거래:
-0.14 USD
총 수익:
0.90 USD (9 009 pips)
총 손실:
-0.43 USD (4 299 pips)
연속 최대 이익:
12 (0.59 USD)
연속 최대 이익:
0.59 USD (12)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
69.09%
최대 입금량:
0.86%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
2.24
롱(주식매수):
16 (55.17%)
숏(주식차입매도):
13 (44.83%)
수익 요인:
2.09
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
0.04 USD
평균 손실:
-0.06 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.16 USD)
연속 최대 손실:
-0.16 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.21 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100.cash
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100.cash
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100.cash
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.12 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +0.59 USD
연속 최대 손실: -0.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
