- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
22 (75.86%)
Negociações com perda:
7 (24.14%)
Melhor negociação:
0.12 USD
Pior negociação:
-0.14 USD
Lucro bruto:
0.90 USD (9 009 pips)
Perda bruta:
-0.43 USD (4 299 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (0.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.59 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
69.09%
Depósito máximo carregado:
0.86%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
2.24
Negociações longas:
16 (55.17%)
Negociações curtas:
13 (44.83%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
0.04 USD
Perda média:
-0.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.16 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.21 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US100.cash
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US100.cash
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US100.cash
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.12 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +0.59 USD
Máxima perda consecutiva: -0.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
29
75%
69%
2.09
0.02
USD
USD
0%
1:30