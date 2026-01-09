- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
22 (75.86%)
亏损交易:
7 (24.14%)
最好交易:
0.12 USD
最差交易:
-0.14 USD
毛利:
0.90 USD (9 009 pips)
毛利亏损:
-0.43 USD (4 299 pips)
最大连续赢利:
12 (0.59 USD)
最大连续盈利:
0.59 USD (12)
夏普比率:
0.29
交易活动:
69.09%
最大入金加载:
0.86%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
2.24
长期交易:
16 (55.17%)
短期交易:
13 (44.83%)
利润因子:
2.09
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
0.04 USD
平均损失:
-0.06 USD
最大连续失误:
2 (-0.16 USD)
最大连续亏损:
-0.16 USD (2)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.21 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100.cash
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100.cash
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100.cash
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.12 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +0.59 USD
最大连续亏损: -0.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
