Signale / MetaTrader 5 / The Trader close SMA 14
EIKE SWATOSCH

The Trader close SMA 14

EIKE SWATOSCH
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 0%
FTMO-Server3
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
29
Gewinntrades:
22 (75.86%)
Verlusttrades:
7 (24.14%)
Bester Trade:
0.12 USD
Schlechtester Trade:
-0.14 USD
Bruttoprofit:
0.90 USD (9 009 pips)
Bruttoverlust:
-0.43 USD (4 299 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (0.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.59 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
69.09%
Max deposit load:
0.86%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
2.24
Long-Positionen:
16 (55.17%)
Short-Positionen:
13 (44.83%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.16 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.21 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US100.cash 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US100.cash 0
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US100.cash 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.09 21:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 20:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
The Trader close SMA 14
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
29
75%
69%
2.09
0.02
USD
0%
1:30
