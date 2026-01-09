СигналыРазделы
Yan Zhong Peng

CAIFUZIYOU

Yan Zhong Peng
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
13.32 USD
Худший трейд:
-3.37 USD
Общая прибыль:
23.23 USD (2 318 pips)
Общий убыток:
-8.26 USD (824 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (9.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.32 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
3.23%
Макс. загрузка депозита:
40.43%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
2.88
Длинных трейдов:
7 (70.00%)
Коротких трейдов:
3 (30.00%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
1.50 USD
Средняя прибыль:
3.32 USD
Средний убыток:
-2.75 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.20 USD (2)
Прирост в месяц:
14.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.20 USD (4.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.33% (5.20 USD)
По эквити:
21.04% (24.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.32 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9.91 USD
Макс. убыток в серии: -5.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29541
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 95...
财富自由
Нет отзывов
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 09:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 14:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 14:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.09 14:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 80 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CAIFUZIYOU
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
115
USD
1
0%
10
70%
3%
2.81
1.50
USD
21%
1:500
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.