Yan Zhong Peng

CAIFUZIYOU

Yan Zhong Peng
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
7 (70.00%)
Perte trades:
3 (30.00%)
Meilleure transaction:
13.32 USD
Pire transaction:
-3.37 USD
Bénéfice brut:
23.23 USD (2 318 pips)
Perte brute:
-8.26 USD (824 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (9.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.32 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
3.23%
Charge de dépôt maximale:
18.03%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
2.88
Longs trades:
7 (70.00%)
Courts trades:
3 (30.00%)
Facteur de profit:
2.81
Rendement attendu:
1.50 USD
Bénéfice moyen:
3.32 USD
Perte moyenne:
-2.75 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-5.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.20 USD (2)
Croissance mensuelle:
14.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5.20 USD (4.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.33% (5.20 USD)
Par fonds propres:
2.77% (3.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.32 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +9.91 USD
Perte consécutive maximale: -5.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
95 plus...
财富自由
Aucun avis
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 09:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 14:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 14:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.09 14:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 80 days
