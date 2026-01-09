- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
13.32 USD
最悪のトレード:
-3.37 USD
総利益:
23.23 USD (2 318 pips)
総損失:
-8.26 USD (824 pips)
最大連続の勝ち:
6 (9.91 USD)
最大連続利益:
13.32 USD (1)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
3.23%
最大入金額:
18.03%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
2.88
長いトレード:
7 (70.00%)
短いトレード:
3 (30.00%)
プロフィットファクター:
2.81
期待されたペイオフ:
1.50 USD
平均利益:
3.32 USD
平均損失:
-2.75 USD
最大連続の負け:
2 (-5.20 USD)
最大連続損失:
-5.20 USD (2)
月間成長:
14.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.20 USD (4.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.33% (5.20 USD)
エクイティによる:
2.77% (3.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.32 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +9.91 USD
最大連続損失: -5.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
