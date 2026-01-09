- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
13.32 USD
Worst Trade:
-3.37 USD
Profitto lordo:
23.23 USD (2 318 pips)
Perdita lorda:
-8.26 USD (824 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (9.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.32 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
3.23%
Massimo carico di deposito:
18.03%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
2.81
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-2.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.20 USD (2)
Crescita mensile:
14.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.20 USD (4.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.33% (5.20 USD)
Per equità:
2.77% (3.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.32 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.91 USD
Massima perdita consecutiva: -5.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
95 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
财富自由
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
1
0%
10
70%
3%
2.81
1.50
USD
USD
4%
1:500