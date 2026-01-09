- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
7 (70.00%)
亏损交易:
3 (30.00%)
最好交易:
13.32 USD
最差交易:
-3.37 USD
毛利:
23.23 USD (2 318 pips)
毛利亏损:
-8.26 USD (824 pips)
最大连续赢利:
6 (9.91 USD)
最大连续盈利:
13.32 USD (1)
夏普比率:
0.36
交易活动:
3.23%
最大入金加载:
18.03%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
2.88
长期交易:
7 (70.00%)
短期交易:
3 (30.00%)
利润因子:
2.81
预期回报:
1.50 USD
平均利润:
3.32 USD
平均损失:
-2.75 USD
最大连续失误:
2 (-5.20 USD)
最大连续亏损:
-5.20 USD (2)
每月增长:
14.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.20 USD (4.33%)
相对跌幅:
结余:
4.33% (5.20 USD)
净值:
2.77% (3.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.32 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +9.91 USD
最大连续亏损: -5.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
财富自由
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
1
0%
10
70%
3%
2.81
1.50
USD
USD
4%
1:500