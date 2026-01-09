- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
7 (70.00%)
Negociações com perda:
3 (30.00%)
Melhor negociação:
13.32 USD
Pior negociação:
-3.37 USD
Lucro bruto:
23.23 USD (2 318 pips)
Perda bruta:
-8.26 USD (824 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (9.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.32 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
3.23%
Depósito máximo carregado:
18.03%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
2.88
Negociações longas:
7 (70.00%)
Negociações curtas:
3 (30.00%)
Fator de lucro:
2.81
Valor esperado:
1.50 USD
Lucro médio:
3.32 USD
Perda média:
-2.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.20 USD (2)
Crescimento mensal:
14.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.20 USD (4.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.33% (5.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.77% (3.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.32 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +9.91 USD
Máxima perda consecutiva: -5.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
95 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
财富自由
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
1
0%
10
70%
3%
2.81
1.50
USD
USD
4%
1:500