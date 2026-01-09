СигналыРазделы
Daniela Regina Aurea
Daniela Regina Aurea

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
16 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
20.60 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
148.00 USD (1 997 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
16 (148.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.00 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
2.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
13 (81.25%)
Коротких трейдов:
3 (18.75%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
9.25 USD
Средняя прибыль:
9.25 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
14.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 16
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 148
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.60 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +148.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.09 11:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
