Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
16 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
20.60 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
148.00 USD (1 997 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
16 (148.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.00 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
2.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
13 (81.25%)
Коротких трейдов:
3 (18.75%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
9.25 USD
Средняя прибыль:
9.25 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
14.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +20.60 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +148.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
