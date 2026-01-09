- Crescimento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
16 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
20.60 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
148.00 USD (1 997 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (148.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
148.00 USD (16)
Índice de Sharpe:
2.08
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
13 (81.25%)
Negociações curtas:
3 (18.75%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
9.25 USD
Lucro médio:
9.25 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
14.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
Sem comentários