Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
16 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
20.60 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
148.00 USD (1 997 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (148.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
148.00 USD (16)
Sharpe Ratio:
2.08
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
13 (81.25%)
Short-Positionen:
3 (18.75%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
9.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
14.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Bester Trade: +20.60 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +148.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
