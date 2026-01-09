- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
16 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
20.60 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
148.00 USD (1 997 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
16 (148.00 USD)
最大連続利益:
148.00 USD (16)
シャープレシオ:
2.08
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
13 (81.25%)
短いトレード:
3 (18.75%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
9.25 USD
平均利益:
9.25 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
14.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.60 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +148.00 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
