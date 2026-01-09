- Incremento
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
16 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
20.60 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
148.00 USD (1 997 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (148.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
148.00 USD (16)
Ratio de Sharpe:
2.08
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
13 (81.25%)
Transacciones Cortas:
3 (18.75%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
9.25 USD
Beneficio medio:
9.25 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
14.80%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Mejor transacción: +20.60 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +148.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
