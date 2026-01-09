СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Weltrix Setfile LowerRisk
Guilherme Jose Mattes

Weltrix Setfile LowerRisk

Guilherme Jose Mattes
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
4 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
5.22 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
11.22 USD (1 137 pips)
Общий убыток:
-0.16 USD
Макс. серия выигрышей:
4 (11.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.22 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
2.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
138.25
Длинных трейдов:
3 (75.00%)
Коротких трейдов:
1 (25.00%)
Профит фактор:
70.13
Мат. ожидание:
2.81 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
0.08 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.22 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +11.22 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Нет отзывов
2026.01.09 01:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.09 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 01:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
