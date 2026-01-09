SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Weltrix Setfile LowerRisk
Guilherme Jose Mattes

Weltrix Setfile LowerRisk

Guilherme Jose Mattes
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 10%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
8 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (20.00%)
Mejor transacción:
6.34 USD
Peor transacción:
-1.74 USD
Beneficio Bruto:
23.24 USD (2 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.62 USD (313 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (16.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.90 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
0.26%
Carga máxima del depósito:
4.45%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
5.87
Transacciones Largas:
7 (70.00%)
Transacciones Cortas:
3 (30.00%)
Factor de Beneficio:
6.42
Beneficio Esperado:
1.96 USD
Beneficio medio:
2.91 USD
Pérdidas medias:
-1.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.22 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.81%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
3.34 USD (1.54%)
Reducción relativa:
De balance:
1.52% (3.30 USD)
De fondos:
2.63% (5.58 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.34 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +16.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.70 × 10
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.69 × 119
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
12.26 × 299
TradeMaxGlobal-Live
12.84 × 129
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
ICMarketsEU-MT5-5
16.69 × 70
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
18.00 × 1
Earnex-Trade
24.15 × 292
FOREX.comGlobalCN-Live 534
24.18 × 156
otros 3...
No hay comentarios
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 01:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.09 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 01:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
