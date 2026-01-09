SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Weltrix Setfile LowerRisk
Guilherme Jose Mattes

Weltrix Setfile LowerRisk

Guilherme Jose Mattes
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
4 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
5.22 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
11.22 USD (1 137 pips)
Bruttoverlust:
-0.16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (11.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.22 USD (4)
Sharpe Ratio:
2.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
138.25
Long-Positionen:
3 (75.00%)
Short-Positionen:
1 (25.00%)
Profit-Faktor:
70.13
Mathematische Gewinnerwartung:
2.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
5.53%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
0.08 USD (0.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.22 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Keine Bewertungen
2026.01.09 01:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.09 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 01:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
