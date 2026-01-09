- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
8 (80.00%)
손실 거래:
2 (20.00%)
최고의 거래:
6.34 USD
최악의 거래:
-1.74 USD
총 수익:
23.24 USD (2 352 pips)
총 손실:
-3.62 USD (313 pips)
연속 최대 이익:
7 (16.90 USD)
연속 최대 이익:
16.90 USD (7)
샤프 비율:
0.86
거래 활동:
0.26%
최대 입금량:
4.45%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
5.87
롱(주식매수):
7 (70.00%)
숏(주식차입매도):
3 (30.00%)
수익 요인:
6.42
기대수익:
1.96 USD
평균 이익:
2.91 USD
평균 손실:
-1.81 USD
연속 최대 손실:
2 (-3.22 USD)
연속 최대 손실:
-3.22 USD (2)
월별 성장률:
9.81%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
3.34 USD (1.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.52% (3.30 USD)
자본금별:
2.63% (5.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.34 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +16.90 USD
연속 최대 손실: -3.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.70 × 10
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.69 × 119
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.26 × 299
|
TradeMaxGlobal-Live
|12.84 × 129
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
ICMarketsEU-MT5-5
|16.69 × 70
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|18.00 × 1
|
Earnex-Trade
|24.15 × 292
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|24.18 × 156
리뷰 없음
