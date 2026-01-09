- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
4 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
5.22 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
11.22 USD (1 137 pips)
総損失:
-0.16 USD
最大連続の勝ち:
4 (11.22 USD)
最大連続利益:
11.22 USD (4)
シャープレシオ:
2.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
138.25
長いトレード:
3 (75.00%)
短いトレード:
1 (25.00%)
プロフィットファクター:
70.13
期待されたペイオフ:
2.81 USD
平均利益:
2.81 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
0.08 USD (0.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
|
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11
|
|
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
|
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.22 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +11.22 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
