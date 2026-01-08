- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
15.79 USD
Худший трейд:
-2.89 USD
Общая прибыль:
58.55 USD (58 555 pips)
Общий убыток:
-4.93 USD (4 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (32.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.98 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.87%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
18.55
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
11.88
Мат. ожидание:
5.96 USD
Средняя прибыль:
9.76 USD
Средний убыток:
-1.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.89 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.15 USD
Максимальная:
2.89 USD (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (2.89 USD)
По эквити:
0.03% (0.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Лучший трейд: +15.79 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +32.98 USD
Макс. убыток в серии: -2.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Dont follow me
Нет отзывов
