- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
15.79 USD
Peor transacción:
-2.89 USD
Beneficio Bruto:
58.55 USD (58 555 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.93 USD (4 936 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (32.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.98 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
37 minutos
Factor de Recuperación:
18.55
Transacciones Largas:
5 (55.56%)
Transacciones Cortas:
4 (44.44%)
Factor de Beneficio:
11.88
Beneficio Esperado:
5.96 USD
Beneficio medio:
9.76 USD
Pérdidas medias:
-1.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.89 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.15 USD
Máxima:
2.89 USD (0.26%)
Reducción relativa:
De balance:
0.26% (2.89 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.79 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +32.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Dont follow me
No hay comentarios