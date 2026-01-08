- 成长
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
15.79 USD
最差交易:
-2.89 USD
毛利:
58.55 USD (58 555 pips)
毛利亏损:
-4.93 USD (4 936 pips)
最大连续赢利:
4 (32.98 USD)
最大连续盈利:
32.98 USD (4)
夏普比率:
0.86
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.87%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
18.55
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
11.88
预期回报:
5.96 USD
平均利润:
9.76 USD
平均损失:
-1.64 USD
最大连续失误:
1 (-2.89 USD)
最大连续亏损:
-2.89 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.15 USD
最大值:
2.89 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (2.89 USD)
净值:
0.03% (0.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.79 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +32.98 USD
最大连续亏损: -2.89 USD
Dont follow me
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
9
66%
100%
11.87
5.96
USD
USD
0%
1:100