- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
15.79 USD
Worst Trade:
-2.89 USD
Profitto lordo:
58.55 USD (58 555 pips)
Perdita lorda:
-4.93 USD (4 936 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (32.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
18.55
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
11.88
Profitto previsto:
5.96 USD
Profitto medio:
9.76 USD
Perdita media:
-1.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.89 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.15 USD
Massimale:
2.89 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (2.89 USD)
Per equità:
0.03% (0.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.79 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.98 USD
Massima perdita consecutiva: -2.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
