- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
6 (66.66%)
Verlusttrades:
3 (33.33%)
Bester Trade:
15.79 USD
Schlechtester Trade:
-2.89 USD
Bruttoprofit:
58.55 USD (58 555 pips)
Bruttoverlust:
-4.93 USD (4 936 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (32.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.98 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.86
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.87%
Letzter Trade:
30 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
37 Minuten
Erholungsfaktor:
18.55
Long-Positionen:
5 (55.56%)
Short-Positionen:
4 (44.44%)
Profit-Faktor:
11.88
Mathematische Gewinnerwartung:
5.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.89 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.15 USD
Maximaler:
2.89 USD (0.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.26% (2.89 USD)
Kapital:
0.03% (0.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.79 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
