- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
31.36 USD
최악의 거래:
-2.89 USD
총 수익:
89.91 USD (89 909 pips)
총 손실:
-4.93 USD (4 936 pips)
연속 최대 이익:
4 (32.98 USD)
연속 최대 이익:
41.73 USD (2)
샤프 비율:
0.85
거래 활동:
96.31%
최대 입금량:
3.87%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
29.40
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
18.24
기대수익:
8.50 USD
평균 이익:
12.84 USD
평균 손실:
-1.64 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.89 USD)
연속 최대 손실:
-2.89 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.15 USD
최대한의:
2.89 USD (0.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.26% (2.89 USD)
자본금별:
0.03% (0.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|85K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +31.36 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +32.98 USD
연속 최대 손실: -2.89 USD
Dont follow me
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
10
70%
96%
18.23
8.50
USD
USD
0%
1:100