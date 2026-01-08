- 成長
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
15.79 USD
最悪のトレード:
-2.89 USD
総利益:
58.55 USD (58 555 pips)
総損失:
-4.93 USD (4 936 pips)
最大連続の勝ち:
4 (32.98 USD)
最大連続利益:
32.98 USD (4)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.87%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
18.55
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
11.88
期待されたペイオフ:
5.96 USD
平均利益:
9.76 USD
平均損失:
-1.64 USD
最大連続の負け:
1 (-2.89 USD)
最大連続損失:
-2.89 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.15 USD
最大の:
2.89 USD (0.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (2.89 USD)
エクイティによる:
0.03% (0.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
