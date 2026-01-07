- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
2 (66.66%)
Убыточных трейдов:
1 (33.33%)
Лучший трейд:
3.10 USD
Худший трейд:
-4.64 USD
Общая прибыль:
6.20 USD (6 199 pips)
Общий убыток:
-4.97 USD (4 636 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (6.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.20 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
56 секунд
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
2 (66.67%)
Коротких трейдов:
1 (33.33%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.10 USD
Средний убыток:
-4.97 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.64 USD (1)
Прирост в месяц:
0.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.86 USD
Максимальная:
4.86 USD (2.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.10 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.20 USD
Макс. убыток в серии: -4.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Hello This is My Portofolio! thanks
Нет отзывов