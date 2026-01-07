СигналыРазделы
Alberd Evelyn Ramadhan

AlgoPulseAlliance

Alberd Evelyn Ramadhan
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
2 (66.66%)
Убыточных трейдов:
1 (33.33%)
Лучший трейд:
3.10 USD
Худший трейд:
-4.64 USD
Общая прибыль:
6.20 USD (6 199 pips)
Общий убыток:
-4.97 USD (4 636 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (6.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.20 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
56 секунд
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
2 (66.67%)
Коротких трейдов:
1 (33.33%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.10 USD
Средний убыток:
-4.97 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.64 USD (1)
Прирост в месяц:
0.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.86 USD
Максимальная:
4.86 USD (2.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.10 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.20 USD
Макс. убыток в серии: -4.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Hello This is My Portofolio! thanks
Нет отзывов
2026.01.07 03:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
