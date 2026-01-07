- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
2 (66.66%)
Negociações com perda:
1 (33.33%)
Melhor negociação:
3.10 USD
Pior negociação:
-4.64 USD
Lucro bruto:
6.20 USD (6 199 pips)
Perda bruta:
-4.97 USD (4 636 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (6.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.20 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
56 segundos
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
2 (66.67%)
Negociações curtas:
1 (33.33%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
3.10 USD
Perda média:
-4.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.64 USD (1)
Crescimento mensal:
0.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.86 USD
Máximo:
4.86 USD (2.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.10 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.20 USD
Máxima perda consecutiva: -4.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Hello This is My Portofolio! thanks
Sem comentários