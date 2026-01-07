いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERINTL-Live 0.00 × 4 FXView-Live 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real2 0.00 × 3 Alpari-MT5 0.00 × 10 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 Exness-MT5Real35 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 12.19 × 4265 Opogroup-Server1 15.63 × 24 Exness-MT5Real7 21.07 × 14 Exness-MT5Real6 21.80 × 5 RoboForex-ECN 23.19 × 32 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは