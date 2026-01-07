- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
2 (66.66%)
損失トレード:
1 (33.33%)
ベストトレード:
3.10 USD
最悪のトレード:
-4.64 USD
総利益:
6.20 USD (6 199 pips)
総損失:
-4.97 USD (4 636 pips)
最大連続の勝ち:
2 (6.20 USD)
最大連続利益:
6.20 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
56 秒
リカバリーファクター:
0.25
長いトレード:
2 (66.67%)
短いトレード:
1 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.41 USD
平均利益:
3.10 USD
平均損失:
-4.97 USD
最大連続の負け:
1 (-4.64 USD)
最大連続損失:
-4.64 USD (1)
月間成長:
0.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.86 USD
最大の:
4.86 USD (2.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.10 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.20 USD
最大連続損失: -4.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Hello This is My Portofolio! thanks
レビューなし