Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
2 (66.66%)
Verlusttrades:
1 (33.33%)
Bester Trade:
3.10 USD
Schlechtester Trade:
-4.64 USD
Bruttoprofit:
6.20 USD (6 199 pips)
Bruttoverlust:
-4.97 USD (4 636 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (6.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.20 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
56 Sekunden
Erholungsfaktor:
0.25
Long-Positionen:
2 (66.67%)
Short-Positionen:
1 (33.33%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.64 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.60%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.86 USD
Maximaler:
4.86 USD (2.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +3.10 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Hello This is My Portofolio! thanks
