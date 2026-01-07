- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
3.10 USD
Worst Trade:
-4.64 USD
Profitto lordo:
6.20 USD (6 199 pips)
Perdita lorda:
-4.97 USD (4 636 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (6.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
56 secondi
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
3.10 USD
Perdita media:
-4.97 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.64 USD (1)
Crescita mensile:
0.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.86 USD
Massimale:
4.86 USD (2.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.10 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.20 USD
Massima perdita consecutiva: -4.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Hello This is My Portofolio! thanks
