- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
2 (66.66%)
亏损交易:
1 (33.33%)
最好交易:
3.10 USD
最差交易:
-4.64 USD
毛利:
6.20 USD (6 199 pips)
毛利亏损:
-4.97 USD (4 636 pips)
最大连续赢利:
2 (6.20 USD)
最大连续盈利:
6.20 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
56 秒
采收率:
0.25
长期交易:
2 (66.67%)
短期交易:
1 (33.33%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
3.10 USD
平均损失:
-4.97 USD
最大连续失误:
1 (-4.64 USD)
最大连续亏损:
-4.64 USD (1)
每月增长:
0.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.86 USD
最大值:
4.86 USD (2.38%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.10 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.20 USD
最大连续亏损: -4.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Hello This is My Portofolio! thanks
没有评论