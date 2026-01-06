- Прирост
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
7 (53.84%)
Убыточных трейдов:
6 (46.15%)
Лучший трейд:
315.29 USD
Худший трейд:
-151.53 USD
Общая прибыль:
611.16 USD (1 729 pips)
Общий убыток:
-443.42 USD (12 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (275.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
315.29 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
45.44%
Макс. загрузка депозита:
5.02%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
13 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
12.90 USD
Средняя прибыль:
87.31 USD
Средний убыток:
-73.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-432.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-432.76 USD (4)
Прирост в месяц:
1.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
433.99 USD (4.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.09% (432.76 USD)
По эквити:
5.30% (560.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|168
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +315.29 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +275.86 USD
Макс. убыток в серии: -432.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 3
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
