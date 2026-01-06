- 자본
- 축소
트레이드:
23
이익 거래:
14 (60.86%)
손실 거래:
9 (39.13%)
최고의 거래:
315.29 USD
최악의 거래:
-151.53 USD
총 수익:
852.92 USD (4 770 pips)
총 손실:
-479.57 USD (13 728 pips)
연속 최대 이익:
4 (275.86 USD)
연속 최대 이익:
315.29 USD (1)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
51.31%
최대 입금량:
5.02%
최근 거래:
45 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.86
롱(주식매수):
23 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
16.23 USD
평균 이익:
60.92 USD
평균 손실:
-53.29 USD
연속 최대 손실:
4 (-432.76 USD)
연속 최대 손실:
-432.76 USD (4)
월별 성장률:
3.73%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
433.99 USD (4.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.09% (432.76 USD)
자본금별:
5.30% (560.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|373
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +315.29 USD
최악의 거래: -152 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +275.86 USD
연속 최대 손실: -432.76 USD
