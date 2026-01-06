- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
7 (53.84%)
Negociações com perda:
6 (46.15%)
Melhor negociação:
315.29 USD
Pior negociação:
-151.53 USD
Lucro bruto:
611.16 USD (1 729 pips)
Perda bruta:
-443.42 USD (12 715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (275.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
315.29 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
44.40%
Depósito máximo carregado:
5.02%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
13 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
12.90 USD
Lucro médio:
87.31 USD
Perda média:
-73.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-432.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-432.76 USD (4)
Crescimento mensal:
1.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
433.99 USD (4.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.09% (432.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.30% (560.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|168
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +315.29 USD
Pior negociação: -152 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +275.86 USD
Máxima perda consecutiva: -432.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 3
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
Please do not copy
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
13
53%
44%
1.37
12.90
USD
USD
5%
1:500