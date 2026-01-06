- Wachstum
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
7 (53.84%)
Verlusttrades:
6 (46.15%)
Bester Trade:
315.29 USD
Schlechtester Trade:
-151.53 USD
Bruttoprofit:
611.16 USD (1 729 pips)
Bruttoverlust:
-443.42 USD (12 715 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (275.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
315.29 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
45.44%
Max deposit load:
5.02%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.39
Long-Positionen:
13 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
12.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
87.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-73.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-432.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-432.76 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
433.99 USD (4.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.09% (432.76 USD)
Kapital:
5.30% (560.92 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +315.29 USD
Schlechtester Trade: -152 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +275.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -432.76 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GOMarketsMU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 3
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
