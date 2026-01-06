- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
17 (65.38%)
Transacciones Irrentables:
9 (34.62%)
Mejor transacción:
315.29 USD
Peor transacción:
-151.53 USD
Beneficio Bruto:
933.55 USD (6 546 pips)
Pérdidas Brutas:
-479.57 USD (13 728 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (275.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
315.29 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
50.37%
Carga máxima del depósito:
5.02%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.05
Transacciones Largas:
26 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
17.46 USD
Beneficio medio:
54.91 USD
Pérdidas medias:
-53.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-432.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-432.76 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
433.99 USD (4.10%)
Reducción relativa:
De balance:
4.09% (432.76 USD)
De fondos:
5.30% (560.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|454
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +315.29 USD
Peor transacción: -152 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +275.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -432.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GOMarketsMU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 3
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
26
65%
50%
1.94
17.46
USD
USD
5%
1:500