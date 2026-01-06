- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
315.29 USD
Worst Trade:
-151.53 USD
Profitto lordo:
611.16 USD (1 729 pips)
Perdita lorda:
-443.42 USD (12 715 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (275.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
315.29 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
44.40%
Massimo carico di deposito:
5.02%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
12.90 USD
Profitto medio:
87.31 USD
Perdita media:
-73.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-432.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-432.76 USD (4)
Crescita mensile:
1.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
433.99 USD (4.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.09% (432.76 USD)
Per equità:
5.30% (560.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|168
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +315.29 USD
Worst Trade: -152 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +275.86 USD
Massima perdita consecutiva: -432.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 3
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
