- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
7 (53.84%)
損失トレード:
6 (46.15%)
ベストトレード:
315.29 USD
最悪のトレード:
-151.53 USD
総利益:
611.16 USD (1 729 pips)
総損失:
-443.42 USD (12 715 pips)
最大連続の勝ち:
4 (275.86 USD)
最大連続利益:
315.29 USD (1)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
45.44%
最大入金額:
5.02%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.39
長いトレード:
13 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
12.90 USD
平均利益:
87.31 USD
平均損失:
-73.90 USD
最大連続の負け:
4 (-432.76 USD)
最大連続損失:
-432.76 USD (4)
月間成長:
1.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
433.99 USD (4.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.09% (432.76 USD)
エクイティによる:
5.30% (560.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|168
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +315.29 USD
最悪のトレード: -152 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +275.86 USD
最大連続損失: -432.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 3
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
