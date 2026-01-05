СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Smart Reach
Igor Vihodet

Smart Reach

Igor Vihodet
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
1.82 USD
Худший трейд:
-0.65 USD
Общая прибыль:
9.91 USD (1 454 pips)
Общий убыток:
-1.01 USD (92 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.56 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
1.65
Торговая активность:
68.01%
Макс. загрузка депозита:
1.02%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
12.90
Длинных трейдов:
6 (75.00%)
Коротких трейдов:
2 (25.00%)
Профит фактор:
9.81
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
1.42 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.65 USD (1)
Прирост в месяц:
2.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
0.69 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (0.69 USD)
По эквити:
0.97% (3.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 5
NZDCAD 2
AUDNZD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 5
NZDCAD 3
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 762
NZDCAD 399
AUDNZD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.82 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 6
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4421
FPMarketsLLC-Live
2.77 × 752
ICMarketsSC-MT5-4
2.99 × 1420
Tickmill-Live
3.21 × 75
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
еще 38...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Smart Reach 
Нет отзывов
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 05:20
Share of trading days is too low
2026.01.06 05:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smart Reach
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
385
USD
2
100%
8
87%
68%
9.81
1.11
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.