- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
1.82 USD
Худший трейд:
-0.65 USD
Общая прибыль:
9.91 USD (1 454 pips)
Общий убыток:
-1.01 USD (92 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.56 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
1.65
Торговая активность:
68.01%
Макс. загрузка депозита:
1.02%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
12.90
Длинных трейдов:
6 (75.00%)
Коротких трейдов:
2 (25.00%)
Профит фактор:
9.81
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
1.42 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.65 USD (1)
Прирост в месяц:
2.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
0.69 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (0.69 USD)
По эквити:
0.97% (3.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|762
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|201
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.82 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4421
|
FPMarketsLLC-Live
|2.77 × 752
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.99 × 1420
|
Tickmill-Live
|3.21 × 75
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
Smart Reach
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
385
USD
USD
2
100%
8
87%
68%
9.81
1.11
USD
USD
1%
1:500