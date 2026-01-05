- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
7 (87.50%)
손실 거래:
1 (12.50%)
최고의 거래:
1.82 USD
최악의 거래:
-0.65 USD
총 수익:
9.91 USD (1 454 pips)
총 손실:
-0.97 USD (92 pips)
연속 최대 이익:
8.56 USD (6)
샤프 비율:
1.65
거래 활동:
68.29%
최대 입금량:
1.02%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
12.96
롱(주식매수):
6 (75.00%)
숏(주식차입매도):
2 (25.00%)
수익 요인:
10.22
기대수익:
1.12 USD
평균 이익:
1.42 USD
평균 손실:
-0.97 USD
연속 최대 손실:
-0.65 USD (1)
월별 성장률:
2.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
0.69 USD (0.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.18% (0.69 USD)
자본금별:
0.97% (3.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|762
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|201
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.82 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.56 USD
연속 최대 손실: -0.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4421
|
FPMarketsLLC-Live
|2.77 × 752
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.00 × 1418
|
Tickmill-Live
|3.21 × 75
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
