- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
1.82 USD
最差交易:
-0.65 USD
毛利:
9.91 USD (1 454 pips)
毛利亏损:
-1.01 USD (92 pips)
最大连续赢利:
6 (8.56 USD)
最大连续盈利:
8.56 USD (6)
夏普比率:
1.65
交易活动:
68.01%
最大入金加载:
1.02%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
16 小时
采收率:
12.90
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
9.81
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
1.42 USD
平均损失:
-1.01 USD
最大连续失误:
1 (-0.65 USD)
最大连续亏损:
-0.65 USD (1)
每月增长:
2.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
0.69 USD (0.18%)
相对跌幅:
结余:
0.18% (0.69 USD)
净值:
0.97% (3.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|762
|NZDCAD
|399
|AUDNZD
|201
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.82 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.56 USD
最大连续亏损: -0.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|1.38 × 26
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 4421
|
FPMarketsLLC-Live
|2.77 × 752
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.99 × 1420
|
Tickmill-Live
|3.21 × 75
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.61 × 130
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
Smart Reach
