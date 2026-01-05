信号部分
Igor Vihodet

Smart Reach

Igor Vihodet
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
1.82 USD
最差交易:
-0.65 USD
毛利:
9.91 USD (1 454 pips)
毛利亏损:
-1.01 USD (92 pips)
最大连续赢利:
6 (8.56 USD)
最大连续盈利:
8.56 USD (6)
夏普比率:
1.65
交易活动:
68.01%
最大入金加载:
1.02%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
16 小时
采收率:
12.90
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
9.81
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
1.42 USD
平均损失:
-1.01 USD
最大连续失误:
1 (-0.65 USD)
最大连续亏损:
-0.65 USD (1)
每月增长:
2.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
0.69 USD (0.18%)
相对跌幅:
结余:
0.18% (0.69 USD)
净值:
0.97% (3.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 5
NZDCAD 2
AUDNZD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 5
NZDCAD 3
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 762
NZDCAD 399
AUDNZD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.82 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.56 USD
最大连续亏损: -0.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 6
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4421
FPMarketsLLC-Live
2.77 × 752
ICMarketsSC-MT5-4
2.99 × 1420
Tickmill-Live
3.21 × 75
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
38 更多...
Smart Reach 
没有评论
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 05:20
Share of trading days is too low
2026.01.06 05:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Smart Reach
每月30 USD
2%
0
0
USD
385
USD
2
100%
8
87%
68%
9.81
1.11
USD
1%
1:500
