Igor Vihodet

Smart Reach

Igor Vihodet
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
7 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
1 (12.50%)
Mejor transacción:
1.82 USD
Peor transacción:
-0.65 USD
Beneficio Bruto:
9.91 USD (1 454 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.01 USD (92 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (8.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.56 USD (6)
Ratio de Sharpe:
1.65
Actividad comercial:
68.01%
Carga máxima del depósito:
1.02%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
12.90
Transacciones Largas:
6 (75.00%)
Transacciones Cortas:
2 (25.00%)
Factor de Beneficio:
9.81
Beneficio Esperado:
1.11 USD
Beneficio medio:
1.42 USD
Pérdidas medias:
-1.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.65 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
0.69 USD (0.18%)
Reducción relativa:
De balance:
0.18% (0.69 USD)
De fondos:
0.97% (3.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 5
NZDCAD 2
AUDNZD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 5
NZDCAD 3
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 762
NZDCAD 399
AUDNZD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.82 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.00 × 6
VantageInternational-Live 3
1.38 × 26
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 4421
FPMarketsLLC-Live
2.77 × 752
ICMarketsSC-MT5-4
2.99 × 1420
Tickmill-Live
3.21 × 75
FBS-Real
3.31 × 13
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
3.61 × 130
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
otros 38...
Smart Reach 
No hay comentarios
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 05:20
Share of trading days is too low
2026.01.06 05:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
